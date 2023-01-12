Вперше російська сторона погодилася прийняти списки осіб, що перебувають в полоні з 2014 року.

В четвер, 12 січня, у Туреччині відбувся черговий раунд переговорів омбудсменів України та Росії Дмитра Лубінця і Тетяни Москалькової.

Як український омбудсмен розповів в ефірі телемарафону, вперше російська сторона поїхала з зустрічі з пропозиціями, які було попередньо обговорено.

"Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота: обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, яких вважали загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопці. Це величезний позитив", – сказав Лубінець.

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Він також додав, що обговорювали звільнення цивільних осіб, що перебувають в російському полоні з 2014 року. У списку 158 таких осіб.

"158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу. Напевно вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення", – додав він.

Перемовини омбудсменів України та РФ

11 січня уповноважені з прав людини України та РФ Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі (Туреччина) на полях міжнародної конференції "Майбутнє прав людини в 21-му столітті".

За підсумками Лубінець сповістив, що було обговорено широкий спектр гуманітарних проблем та питань, повʼязаних із наданням правозахисної допомоги росіянам та українцям. Він також зазначив, що вдалося обмінятися конкретними пропозиціями.

Під час другої зустрічі омбудсменів участь взяла також турецька сторона (голова турецького парламенту Мустафа Шентоп і головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч).

"Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань. Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією Росії", – повідомляв Лубінець після зустрічі, наголошуючи, що вдалим кейсом співпраці з Туреччиною як посередником раніше вже стала "зернова угода".

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