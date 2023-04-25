Один ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

Російські окупанти підхопили сибірську виразку на Запорізькому напрямку, повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його інформацією, на небезпечну інфекцію загарбники захворіли, коли рили окопи.

"Окупанти рили окопи, випадково розрили скотомогильник і підхопили сибірську виразку. Ні, це не епізод з фільму жахів - це реалії буття свин*собак на Запорізькому напрямку", - поділився Федоров.

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Один ворожий підрозділ тепер сидить на карантині, додав мер Мелітополя. Двох російських військових спершу привезли у лікарню Мелітополя, але після підтвердження діагнозу - виписали і відвезли у невідомому напрямку.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини про "пригоди" окупантів

20 квітня 2023 року росіяни втратили ще одну "пташку" в окупованій Кирилівці. Вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджено ліквідацію поки одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякають на загибель всього екіпажу.

Наступного дня стало відомо, що російські загарбники не впорались з керуванням і перекинули установку ППО на одній з вулиць окупованого Мелітополя.

Війна новини - головне

Російські окупанти наразі зосередили сили на наступальних діях на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Водночас, як повідомляє Інститут вивчення війни, загарбники продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

На Донбасі терористи змінили тактику застосування своєї авіації та дронів-камікадзе з метою виявлення систем української протиповітряної оборони і нанесення ударів по ним.

На півдні українські захисники продовжують зачищати лівий берег Дніпра від російських загарбників, б'ючи по їхній техніці.

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