Український омбудсмен спростував слова своєї російської колеги про "майже щоденні перемовини".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

"Москалькова повідомила про майже щоденне обговорення з Лубінцем повернення цивільних осіб". Днями саме під таким заголовком у російських ЗМІ оприлюднили повідомлення уповноваженої з прав людини в РФ, зроблене під час жіночого форуму. Дізнався про таку активність зі здивуванням. Тому не можу підтвердити слова своєї російської візаві", - написав він у Telegram.

Омбудсмен наголосив, що загалом зміст і тональність недавніх заяв російської сторони мають мало спільного зі всебічною реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі уповноважених в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

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"Попри те, що сторонам вдалося здійснити обмін списками військовополонених та передати великий список цивільних заручників, яких РФ утримує в полоні. Наразі я фіксую затягування процесу реалізації погодженого плану саме з боку РФ. Фактом лишається лише одне – як російська сторона поводить себе на полі бою, так і виконує домовленості", - підкреслив Лубінець.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 11 січня уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі у рамках міжнародної конференції "Майбутнє прав людини у 21-му столітті". Під час другої зустрічі до омбудсменів доєднались голова турецького парламенту Мустафа Шентоп і головний омбудсмен Шереф Малкоч.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відзначив певні зрушення у переговорах: відбувся прогрес в обміні списками полонених та безвісти зниклих. Також сторони обговорили звільнення осіб, які перебувають в російському полоні з 2014 року.

15 січня Лубінець розповів, що Туреччина виступила з ініціативою створити гуманітарний коридор для повернення цивільних українців, яких насильно вивезли до Росії, починаючи з 2014 року.

Зазначимо, що останній обмін полоненими відбувся вчора, 7 березня. Україні вдалося повернути додому 130 захисників.

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