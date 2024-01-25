В останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту.

На борту російського літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, мали перебувати російські високопосадовці, проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

Також він заявив, що російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

Відео дня

"Представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані представниками ФСБ і військовими, і їм не дали можливість здійснити, згідно з протоколом, огляд місця і локалізацію цієї трощі", – розповів представник ГУР.

Крім того, представник ГУР підкреслив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл, а до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії", – зазначив Юсов.

Падіння Іл-76 - головні новинии

Вчора, 24 січня, в Росії, у Бєлгородській області, впав військовий транспортний літак Іл-76. В Мінборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Міністерство оборони України заявило, що не може підтвердити, чи причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на вчора планувався обмін полоненими, який не відбувся, та заявило українська розвідка не має поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто саме був на борту російського літака.

Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російські полонені були вчасно доставлені на обумовлену "точку", де вони перебували в безпеці. Розвідники наголосили, що РФ не інформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форму доставки полонених.

Президент України Володимир Зеленський скасував на сьогодні всі зустрічі та чекає на з'ясування обставин падіння військово-транспортного літака Іл-76.

Андрій Юсов сьогодні заявив, що на борту збитого російського літака Іл-76 могли бути і ракети, і люди.

Вас також можуть зацікавити новини: