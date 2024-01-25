В розвідці заявили, що наразі невідомо, хто саме збив цей літак, але це могла бути і сама Росія.

На борту збитого російського літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області, могли бути і ракети, і люди.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", – розповів Юсов.

Він нагадав, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

Представник ГУР наголосив, що Україна всі умови і зобов’язання виконала.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", – сказав Юсов.

Також він додав, що наразі невідомо, хто саме збив цей літак, але це могла бути і сама Росія.

"Станом на зараз ми можемо констатувати, що це фактично зона бойових дій. І, наприклад, в цей час і в цей день було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які, в свою чергу, могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути… Наприклад, російське ППО могло сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак. Це одна з версій. Тому що насправді в цій історії є багато інших особливостей", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати усі деталі того, що сталось.

Падіння російського Іл-76

Вчора в Росії, у Бєлгородській області, впав військовий транспортний літак Іл-76. За даними російських ресурсів, на борту літака, ймовірно, загинули 74 людини. У Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Міністерство оборони України заявило, що наразі не може підтвердити, що причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Ввечері Генштаб ЗСУ опублікував заяву та зазначив, що Збройні сили України продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на вчора планувався обмін полоненими, який не відбувся. У той же час, українська розвідка не має поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто саме був на борту російського літака.

Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну, російські полонені були вчасно доставлені на обумовлену "точку", де вони перебували в безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: