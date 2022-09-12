Один із загарбників розповів, що їх фактично кинули на лінії зіткнення без підкріплення.

Російський окупант, який перебував на території Харківської області, розповідає про колосальні втрати загарбників в результаті успішного контрнаступу Збройних сил України.

Про це йдеться у перехопленній телефонній розмові.

Товариш поцікавився в окупанта, чи готують його підрозділ до ротації. Однак той здивовано запитав, чи читає той взагалі новини.

Відео дня

"П*здець, яке, нах*у, повернення? Новини читаєш? Ну, нам навіть спину тормознули. В нас сьогодні один трьохсотий. Вони щільно ху*чать вже прямо, в сенсі ось попереду у хлопців стоять, вже між ними в тил зайшли, там через пости проходять", - розповів він.

За його словами, ЗСУ знищують російські пости та форсують водойми. Водночас у росіян нема з'язку. Втрати серед окупантів величезні.

"Ми кожного дня їздимо, я їжджу заряджати батарейки, щодня проїжджаю повз військових медиків. Там постійно мішки-мішки-мішки... Думаю: ніх*я собі, їб*ть. Тут до нас повинні були хлопці їхати і щось пішло не так. Тепер ми самі, бл*дь. Зміна приїхала і назад поїхала", - розповів окупант.

При цьому загарбник додав, що остерігається прослуховувань. Якщо б дзвінок відбувався по закритому каналі, то росіянин розповів би більше. За його словами, впродовж останніх трьох днів ЗСУ б'ють точно, знищуючи послідовно усі позиції росіян.

"Ще викрали 6 "Уралів" у нас, їб*ть. Нам вже смс-ки приходять: "Здавайтеся", вся х*йня. Мені здається, пахне "старим Гостомелем", прямо п*здець як пахне", - підсумував окупант.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За минулу добу ЗСУ витіснили окупантів з понад 20 населених пунктів. Там тривають стабілізаційні заходи та взяття їх під повний контроль.

Вас також можуть зацікавити новини: