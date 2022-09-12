Також вчора, 11 вересня, від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі - двоє людей отримали поранення.

Унаслідок ворожих ударів по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові загинуло двоє людей, які там працювали.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 20:00 11 вересня ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу", - зазначив він.

Відео дня

За словами голови ОВА, також вчора, 11 вересня, від ракетних обстрілів Росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі - 2 людей отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

Вас також можуть зацікавити новини: