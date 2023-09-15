Роботи на ньому ведуться цілодобово.

Партизани виявили авіаційний ремонтний завод російських загарбників в окупованій Євпаторії.

Знімки об'єкта опубліковані в Telegram-каналі партизанського руху українців і кримських татар "Атеш". За їхніми даними, на території цього заводу розташовані два великих бокси, в яких окупанти ремонтують пошкоджену техніку.

Незважаючи на невеликі обсяги і те, що туди надходить техніка з мінімальними пошкодженнями, роботи ведуться цілодобово. З цієї частини проводиться ротація особового складу в Білогірський район Криму, терміни від 1 до 2 місяців.

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Вибухи в Євпаторії: останні новини

Як відомо, на території окупованого півострова знаходиться велика кількість російських військових об'єктів.

Вчора вранці в Євпаторії пролунали потужні вибухи, місцеві зняли великий стовп диму. Росія звинуватила Україну в атаці міста дронами.

Джерело УНІАН в СБУ розповіло про знищення російського комплексу ППО "Тріумф" того ранку. Крім дронів, були застосовані ракети "Нептун".

У мережі опублікували і фотографії "Тріумфу" з супутника, і відео очевидців. Передбачалося, що це може бути та сама система, біля якої минулого року сфотографувався турист.

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