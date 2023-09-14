Йдеться про супутникові знімки Osinttechnical.

Супутник показав, як виглядає російська система ППО "Тріумф" після унікальної спецоперації у виконанні СБУ, яку наша розвідка здійснила вранці 14 вересня.

Нагадаємо, що по дорогій установці в тимчасово окупованому півострові Крим (Євпаторія) відпрацювала розробка вітчизняного виробництва - ракета "Нептун". Відповідні фото показав дослідник OSINTtechnical у соцмережі X (колишній Twitter).

У публікації він зазначив, що стан ППО зафіксував супутник Osinttechnical. Для порівняння показано два фото: перше демонструє стан "Тріумфу" двотижневої давності, друге - показує у що установка перетворилася після удару "Нептуном", вказав дослідник.

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СБУ реалізувала унікальну спецоперацію в Криму

Нагадаємо, вранці 14 вересня в Україні спровокувала інформаційний "бум" новина про те, що військова розвідка СБУ провела унікальну спецоперацію в Євпаторії (територія тимчасово окупованого Криму). За її результатами, була знищена дорога російська ППО "Тріумф" (її оцінюють в 1,2 млрд доларів). Збройні Сили України офіційно підтвердили свою причетність до атаки і вказали, що удару завдали цього ранку.

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