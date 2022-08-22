Незалежний розслідувач визначив її координати.

У мережі з'явилися нові знімки засобів протиповітряної оборони С-400 в окупованому Криму.

Спочатку фотографії і координати батерії ППО під Євпаторією опублікував незалежний розслідувач Бенджамін Піттет в Twitter, дослідивши знімки із соцмереж.

"Нове фото підтверджує розташування батареї ППО під Євпаторією. Обладнання прибуло на місце близько 20 липня", - написав він.

Також Піттет опублікував її геолокацію: 45.1809403, 33.2317835.

У той же час "Радіо Свобода" публікує знімки невідомого чоловіка біля системи протиповітряної оборони С-400.

За даними журналістів, вони зроблені в 1,5 кілометрах від поля, на косі між озером Терекли і Чорним морем. Фотографії були опубліковані в російській соцмережі "ВКонтакте".

Нагадаємо, що 21 липня жінка опублікувала в Instagram фотографію з силами протиповітряної оборони РФ, написавши, що Євпаторія знаходиться "під захистом". Таким чином вона "злила" розташування ворожого ППО.

Як повідомляв УНІАН, в Євпаторії та Бахчисараї вранці 20 серпня прогриміла серія вибухів. Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в небі спрацювала система ППО.

Увечері 21 серпня російська адміністрація повідомляла, що система ППО відпрацювала "чергові об'єкти на підходах до Бельбеку з боку Євпаторії".

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