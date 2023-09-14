Загарбники не коментували пошкодження установки.

В Євпаторії люди зняли на відео удар по російському комплексу протиповітряної оборони "Тріумф".

Спочатку автори відео знімали спроби загарбників відбити атаку, потім пролунав потужний вибух, а в небо піднявся великий стовп диму. Після цього на відео було чутно ще кілька потужних вибухів.

При цьому в Міністерстві оборони Російської Федерації вранці заявляли, що "припинили" атаку безпілотних літальних апаратів, знищивши 11 з них.

Удар по Євпаторії: що відомо

Нагадаємо, сьогодні рано вранці жителі Євпаторії повідомили про гучні вибухи. Окупаційна влада сказала, що місто атакували безпілотні літальні апарати, вони нібито збили 11 дронів.

У мережі заявили, що на уламках одного з безпілотних літальних апаратів нібито побачили слова подяки співачці Ані Лорак.

Джерело УНІАН у Службі безпеки України повідомило, що військова контррозвідка спільно з військово-морськими силами знищила комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів. Удари завдавали дрони і ракети "Нептун".

Пізніше з'явилися фотографії російської системи протиповітряної оборони з супутника.

У Силах оборони півдня зазначили, що в Євпаторії зосереджено багато військових об'єктів російських загарбників.

Нагадаємо, що минулого літа російський турист сфотографувався біля системи протиповітряної оборони РФ з-400 і опублікував це в мережі.

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