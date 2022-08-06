"Процес" може відбутися у вересні.

Окупанти збирають тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі, аби влаштувати показовий судовий процес над військовополоненими.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

"Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Вадим Бойченко, коментуючи це, наголосив, що російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами.

"Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу", - зазначив він.

Мер Маріуполя закликав світову спільноту, ООН та "Червоний Хреста" втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області прогримів вибух. Внаслідок цього було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК-Євгена Пригожина.

На думку екс-командира полку "Азов" Дениса Жоріна, окупанти планували вбити усіх українських полонених під час теракту в Оленівці.

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