Менш статусних бандитів ховають без особливої почесті, а їхні трупи перевозять далекобійники.

Під Бахмутом Донецької області ліквідували щонайменше чотирьох кримінальних авторитетів з РФ, "амністованих" Пригожиним у ПВК "Вагнер". Як пише Telegram-канал "Можемо пояснити", лідерів організованих злочинних угрупувань ховають як героїв на Алеях Слави, а їхніх спільників, які вижили, можуть делегувати до Держдуми.

У січні ЗСУ "мінуснули" лідера пензенської ОЗУ "Олімпія" Сергія Максименка на прізвище "Макс". У Пензі він "прославився" тим, що під його керівництвом бандити стежили за місцевими поліцейськими та вчинили замах на одного з них. Він пішов на співпрацю зі слідством та отримав 25 років колонії.

На початку року в РФ заявили про ліквідацію "вагнерівця" Андрія Бережних - лідера саратівських кілерів, якого у 2012 році також посадили на 25 років. Він користувався гранатометом ще у мирному житті — з нього він розстріляв офіс місцевого телеканалу, що лягло в основу звинувачення.

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За даними каналу "ВЧК-ОГПУ", російському криміналітету дозволив вступати до ПВК "Вагнер" злодій у законі Шакро Молодий (Захар Калашов). Така співпраця з владою не вважається порушенням понять.

Восени минулого року ЗСУ "мінуснули" ще мінімум двох "авторитетів". У вересні в Татарстані на Алеї слави поховали загиблого під Бахмутом колишнього лідера місцевої ОЗУ Ігоря Куска. У Нижньокамську "кусківські" бандити запам'яталися вбивством двох директорів будівельної компанії "Татсантехмонтаж".

У листопаді 2022 року ліквідували Олега "Колобка" Дзарахохова - кілера в осетинській банді "Джако". У 2016 році він отримав термін 19 років. Російські воєнкори приписали Дзарахохову "подвиги" в боях за село Озарянівка. У Північній Осетії банда Джако скоїла щонайменше шість вбивств, зокрема прокурора.

Менш статусних бандитів ховають без особливої почесті, а їхні трупи перевозять далекобійники.

Зеки на війні проти України

"Кухар Путіна" Євген Пригожин особисто вербував ув'язнених в свою приватну армію, відому як "група Вагнера" або "ПВК Вагнер". За оцінками експертів, вагнерівці, серед яких більшість – вчорашні ув'язнені, можуть становити близько чверті всіх російських сил в Україні.

На фронті "група Вагнера" прославилася в першу чергу тим, що абсолютно не шкодує своїх солдатів і відправляє їх в самогубні атаки заради мінімального просування вперед.

За підрахунками експертів, з першої тисячі ув'язнених, яких "Група Вагнера" завербувала для участі у війні проти України, додому повернулися тільки 20.

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