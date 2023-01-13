За словами глави ОПУ, Соледар - це місце вуличних битв, де жодна зі сторін не контролює місто.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак порівняв бої між українською армією та російськими окупантами за Соледар й Бахмут Донецької області з "верденською м'ясорубкою".

Як зазначив чиновник в інтерв'ю французькому виданню Le Monde, ситуація на цьому напрямку вкрай важка. Він навів аналогію з битвою при Вердені в 1916 році.

"Ситуація важка, навіть дуже важка. Це битва при Вердені XXI століття. Бої йдуть вже кілька місяців, але нашим бійцям вдається утримувати позиції", - сказав він.

За словами Єрмака, окупанти використовують у боях проти ЗСУ злочинців, які гинуть на полі бою навіть не встигнувши дістатися до фактичної лінії фронту: вони діють як звичайна "людська маса". Росіяни навіть не забирають тіла загиблих, а просто кидають їх на місці битви.

Глава ОП констатував, що українська сторона набагато більше цінує життя своїх солдатів, тому людські втрати в лавах ЗСУ та загарбників незрівнянні.

Поки що жодна зі сторін не контролює Соледар, за місто тривають вуличні битви, заявив Єрмак у коментарі виданню.

"Соледар - це місце вуличних битв, де жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але місто не контролюють. Ситуація складна, але наша мета - звільнити наші території, повністю відновити територіальну цілісність України", - розповів про ситуацію чиновник.

Що таке "верденська м'ясорубка"

Битва під Верденом увійшло в історію крилатою фразою "верденська м'ясорубка" у зв'язку з великими людськими жертвами, про точне число яких історики досі сперечаються. Орієнтовно, йдеться про 300 тисяч убитих. Це найдовша битва Першої світової війни між німецькою та французькою арміями, яка відбулася в 1916 році. Бої тривали близько 10 місяців.

Ситуація в Соледарі - заяви України та РФ

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії оголосило про нібито захоплення Соледара. Однак, в Міноборони України це не підтверджують, відзначаючи, що в місті тривають важкі бої.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ніч на 13 січня в Соледарі була гарячою, але місто утримують Збройні Сили України.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також заявив, що російські окупанти не захопили Соледар Донецької області - їхні заяви неправдиві.

За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, зазначив, що рішення про те, чи будуть українські військові виходити з міста чи ні, приймає не РФ, а наша країна.

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