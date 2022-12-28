За його словами, росіянам скрізь мерещилися українські воїни.

Російський окупант з Бурятії зізнався у воєнних злочинах проти цивільних українців у Маріуполі Донецької області. За його словами, росіяни цілеспрямовано били по житлових багатоповерхівках.

Як повідомляє "Оперативний ЗСУ", у своїх воєнних злочинах проти мирних маріупольців бурят напідпитку розповів під час спілкування в одній із соцмереж.

За його версією, росіяни боялися воїнів "Азову" та інших захисників Маріуполя. Вони вважали, що українські воїни ховаються у всіх багатоповерхівках. Згодом стало зрозуміло, що це маячня, але будинки маріупольців продовжувати накривати вогнем з усіх озброєнь.

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Окупант: "Під чисту все х*ярили."

Співрозмовник: "А те, що там люди сидять, що там 100 тисяч мирних загинуло, це всім пох*й було?"

Окупант: "Всім п*хуй було. Це зветься: "Слава Росії", бл*дь."

Як живе окупований Маріуполь

У захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь". Раніше Маріупольська міська рада опублікувала фото розбомбленого Росією драматичного театру. Окупанти вирішили "прикрити" його банерами, щоб не нагадувати про власні злочини.

Крім того, лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. Абсолютна більшість маріупольців, які знаходяться в місті, залишаються без централізованого опалення.

Нещодавно у місті знайшли близько 10 300 нових могил. Більшість з них розташована на цвинтарі у Старому Криму.

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