Під завалами драмтеатру в Маріуполі загинули близько 300 осіб.

Маріупольська міська рада опублікувала фото розбомбленого Росією драматичного театру. Окупанти вирішили "прикрити" його банерами, щоб не нагадувати про власні злочини.

"Але неможливо жодними декораціями сховати воєнний злочин. Будівля залишається зруйнованою. Під її уламками загинуло дуже багато маріупольців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Маріупольський драматичний театр став уособленням болю, пережитого місцевими жителями. Під його уламками - сотні вбитих скинутими на будівлю авіабомбами. Росіян навіть не зупинив напис "ДЕТИ", вони цинічно вдарили по укриттю.

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Удар по драмтеатру в Маріуполі

16 березня 2022 року Росія скинула бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Лише у квітні російські окупанти почали "підчищати" сліди свого жахливого злочину - провели зачистку завалів й забирали трупи, згодом їх вивезли в Мангуш й насипом звалили у 300-метрову траншею.

Amnesty International оприлюднила доповідь, у ній йдеться про те, що російські окупанти цілеспрямовано завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі. Під завалами загинуло близько 300 осіб.

Частина трупи Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь отримала тимчасовий прихисток в Ужгороді. УНІАН дізнавався, як актори пережили бомбардування, змогли виїхати на підконтрольну Україні територію та відновили діяльність театру на сцені Закарпатського академічного облмуздрамтеатру імені братів Шерегіїв.

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