Чоловіка госпіталізували, однак пізніше він помер.

У окупованому російськими загарбницькими військами Маріуполі військовослужбовці РФ збили пенсіонера та розтрощили кіоск.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, інцидент трапився в Кальміуському районі по вул. Покришкіна/ пр. Металургів. Автівка російських окупантів вилетіла на тротуар.

Військові збили людину похилого віку, яка пересувалась з допомогою палки. Внаслідок ДТП розтрощено торгівельний кіоск. За словами радника мера, окупанти безкарно поїхали далі по приїзду комендатури.

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За його данимими, чоловіка з ушкодженнями забрала карета швидкої медичної допомоги. Пізніше маріупольский "Спротив" повідомив, що чоловік помер.

"Власниця кіоску щаслива, що не опинилась "на підвалі". Такий закон тепер панує в Маріуполі після "звільнення". Окупант завжди прав та невинен. Життя та здоров’я цивільного українця нічого не вартує", - підкреслив Андрющенко.

Що відбувається у Маріуполі

Раніше Андрющенко повідомляв, що росіяни продовжують перекидати військову техніку через окуповане місто.

За даними міськради, російські загарбники планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь".

Нещодавно стало відомо, що зараз лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням.

У листопаді повідомлялося, що у Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей. The Associated Press писав, що у місті знайшли близько 10 300 нових могил.

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