Як мінімум двоє російських окупантів отримали ножові поранення.

У Ростовській області РФ окупант накинувся із ножем на товаришів по службі.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", декілька днів тому група контрактників рухалася на вантажному авто до місця дислокації в Тарасівському районі. Якоїсь миті серед пасажирів стався конфлікт, після словесної суперечки один із них дістав кишеньковий ніж.

48-річний житель Удмуртії Микола П. вдарив свого товариша по службі з Кемеровської області в область вуха. Внаслідок бійки чоловік встиг поранити ще одного військового — 38-річний чоловік (також житель Удмуртії, батько двох дітей) отримав удар у стегно. Після цього у нападника змогли забрати ніж та викликати допомогу. Постраждалих доправили до лікарні, нападника затримали.

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Сутички серед окупантів

Подібних інцидентів у лавах російської армії було багато. Нагадаємо, що навесні в Курській області строковик розстріляв товаришів по службі.

Крім того, Брянської області вбили майора. Серед підозрюваних сержант, якого той побив.

9 липня у Підмосков'ї сталася масова бійка у таборі підготовки російських військовослужбовців. Інцидент стався у військовій частині селища Калінінець, куди привезли контрактників з міста Юрга. Конфлікт почався через те, що один з прибулих пішов в магазин - його звинуватили в порушенні статуту і почали бити співробітники розвідроти і військової поліції.

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