Вороги влаштували перестрілку в окупованому населеному пункті, зазначили у Генштабі.

На Луганщині відбулася бійка між російськими військовослужбовцями та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку, з обох боків є втрати.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 неділі, 23 квітня. У повідомленні сказано, що, не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці збройних сил РФ та представники ПВК "Вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у своїх поразках. Тому відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

"...нещодавно у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями збройних сил РФ та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін", - сказано в повідомленні.

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Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 186 420 загарбників.

Важливі новини про ПВК "Вагнер" - що треба знати

Як повідомляв УНІАН 20 квітня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи нещодавнє відео зі стратою українського військовополоненого, зазначив, що основна відповідальність за воєнні злочини лежить на державі Російська Федерація і на регулярній російській армії.

Він зазначив, що основні звірства, порушення правил ведення війни і ставлення до цивільного населення мають безпосередній зв'язок із регулярною російською армією. При цьому сказав, що сьогодні російська пропаганда і багато хто в Росії хоче перекинути цю відповідальність на якісь неофіційні, неформальні військові об'єднання, формування або групи.

Як відомо, вечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовополоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один із окупантів почав це робити. Ці дії приписали найманцям ПВК "Вагнер".

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