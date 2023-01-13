Вбивство сталося на території прикордонного селища.

У Брянській області сержант розстріляв майора, який його побив.

Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на свої джерела. За їхніми даними, інцидент стався ще опівночі 3 січня на території прикордонного селища Біла Берізка.

Так, в ході конфлікту майор Олександр Куділін застосував фізичну силу щодо сержанта Володимира Чурилова. У відповідь сержант відкрив вогонь у його бік. Повідомляється, що Куділін загинув на місці.

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За даними каналу, майор був військовослужбовцем в/ч 30683 (288-а артилерійська бригада), а сержант - в/ч 3113.

Конфлікти в армії РФ

Нагадаємо, що в жовтні в селищі Солоті Бєлгородської області сталася перестрілка. ЗМІ писали, що мобілізовані відкрили вогонь, повідомлялося про 22 вбитих і 16 поранених.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков повідомив, що стрілянину влаштували громадяни Таджикистану, яких мобілізували в армію.

Після оголошення мобілізації в Іркутській області чоловік вистрілив у начальника призовної комісії.

Також повідомлялося, що в Луганській області найманці ПВК "Вагнер" вбили 19 мобілізованих, які відмовилися йти в бій першими.

Влітку в Ростові-на-Дону російський капітан розстріляв таксиста, який виступив проти війни в Україні.

А в грудні стало відомо, що в ПВК "Вагнер" хотів потрапити Раміль Шамсутдінов, який розстріляв вісьмох товаришів по службі в 2019 році.

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