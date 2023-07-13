Він помер у госпіталі.

У Підмосков'ї сталася масова бійка у таборі підготовки російських військовослужбовців.

Про це пише місцевий Telegram-канал Tayga. За даними їх джерел, інцидент стався 9 липня у військовій частині селища Калінінець, куди привезли контрактників з міста Юрга. Потім вони повинні були їхати на війну в Україні.

Конфлікт почався через те, що один з прибулих пішов в магазин - його звинуватили в порушенні статуту і почали бити співробітники розвідроти і військової поліції. Вже ввечері на плацу розвідрота напала на днівальних артдивізіонів, все це ледь не закінчилося масовою бійкою з ножами і палицями.

В результаті бійки в одному з госпіталів помер контрактник з Сибіру. За даними каналу, були зняті побої і направлено заяву до військової прокуратури. При цьому джерела вважають, що справу хочуть "зам'яти".

Конфлікти в російській армії

Нагадаємо, цієї весни стало відомо, що в Курській області російський строковик розстріляв своїх товаришів по службі.

Взимку в Ростовській області шукали дезертира з приватної військової компанії "Вагнер", який відкрив по патрульних вогонь з кулемета.

Також повідомлялося про вбивство майора в Брянській області. Це міг зробити сержант, якого той побив.

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