У результаті обстрілу одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

Повідомлено про підозру підполковнику армії Російської Федерації Євгенію Зеленову, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова.

Як повідомляє Служба безпеки України, на початку повномасштабного вторгнення заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

В СБУ зазначають, що 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

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За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру, а місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

"За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, у яких були цивільні громадяни. У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення", - повідомляє СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

При цьому зазначають, що тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Злочини окупантів в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні засудили до довічного ув'язнення військового армії РФ Вадима Шишимаріна, який вбив мирну людину на Сумщині. Згодом вирок пом'якшили до 15 років.

А командир танку армії РФ, взявший участь у спробах захоплення Чернігова, отримав 8 років та 6 місяців тюрми.

Також український суд призначив 12 років ув'язнення танкісту РФ на прізвисько "Філ", який обстрілював мирних людей у Маріуполі.

А в Одесі раніше засудили до 15 років тюрми гранатометника "ДНР".

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