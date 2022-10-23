Окупанти можуть підірвати дамбу, щоб прикрити свою поразку на півдні України.

Сотні тисяч людей опиняться в зоні затоплення у разі підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.

Про це пише Bild.

Видання опублікувало мапу з районами, які опиняться в небезпеці.

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Загроза підриву Каховської греблі: новини Херсона

18 жовтня командувач російськими військами в Україні генерал Суровікін визнав тяжке становище окупантів у Херсонській області, заявивши, що Україна нібито завдасть удару по Каховській ГЕС.

Разом з тим такий меседж може означати підготовку до завдання удару по греблі самими росіянами, щоб прикрити чергову військову поразку - цього разу на півдні України, вважають американські експерти з Інституту вивчення війни.

За словами Зеленського, російські військові замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. У разі підриву під водою може опинитися більш як 80 населених пунктів уздовж Дніпра включно з Херсоном.

Згідно з даними Генштабу, офіцерський склад ЗС РФ напередодні приходу ЗСУ переміщається на лівий берег Дніпра, місцевих жителів у примусовій формі "евакуюють" туди ж.

На 22 жовтня окупанти повністю пішли з двох сіл Бериславського району. Росія вже готується до вуличних боїв за Херсон.

Станом на 21 жовтня в регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

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