Пригожин намагається вийти на політичне керівництво РФ для того, щоб вагнерівцям дали можливість воювати.

Командувач військ РФ в Україні Валерій Герасимов дав команду припинити постачання зброї для підрозділу "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомив речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

"В них конфлікт дійсно (Пригожина і Герасимова – УНІАН), і Герасимов дав команду припинити поставки зброї для підрозділу "Вагнера", без зброї вони воювати не можуть. Саме тому починають "пищати", а Пригожин намагається вийти на політичне керівництво для того, щоб їм дали можливість воювати", - сказав він.

Він зазначив, що вагнерівців, які прийшли воювати на українську землю, загинуло багато, їх втрати складають близько 30 тисяч і вбитими близько 6-9 тисяч.

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Втрати "вагнерівців" в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вчора, 17 лютого, через місто на Запорізький напрямок повезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

Втрати РФ в Україні – актуальне

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО.

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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