Для цього Росія використовуватиме як підготовлених мобілізованих військових, так і добровольчі загони.

Військово-політичне командування Росії планує відновити втрачену інтенсивність наступальних операцій.

Як зазначив в інтерв'ю Obozrevatel екс-керівник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж, з 2023 року РФ має намір продовжувати рух із захоплення Донецької області, утримувати позиції у Запорізькій області, на лівобережжі Херсонщини.

"Якщо підтягнуться великі резерви, то більше групи, які готуються на базі вагнерівців та кадировців, зміцнюватимуть вирішальні напрямки. Наприклад, Донецьке, Запорізьке, лівобережжя Херсонського спрямування", - сказав він.

Для цього Росія використовуватиме як підготовлених мобілізованих військових, так і добровольчі загони, додав Маломуж. Останні мають вищий рівень підготовки, які жорстко контролюватимуть мобілізованих, відіграватимуть роль "заградзагонів", а також будуть задіяні на проривних напрямках.

Провал Путіна у війні з Україною

11 листопада стало відомо про звільнення Херсона - єдиного обласного центру, який контролювали росіяни з моменту вторгнення 24 лютого.

Це стало для Путіна найбільшою поразкою у війні, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Виведення окупантів з Херсона ускладнює взаємини глави Кремля з "фракцією яструбів". Наприклад, рашистський ідеолог Дугін напередодні закликав "принести Путіна в жертву".

Проблемою для Путіна стали й частково мобілізовані. "Мобіків" без підготовки кидають на найгарячіші ділянки фронту, що неабияк вдарило по наступальній спроможності окупантів і посилило критику Кремля й так невдоволених ходом "спецоперації" російських "націоналістів".

Наразі, констатують у британській розвідці, російські війська перейшли до оборони на більшості ділянок фронту.

На тлі краху на полі бою Кремль відновив спроби розпочати з Україною переговори, проте вчергове в ультимативній формі.

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