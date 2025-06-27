За словами міністра, наразі Росія намагається використати КНДР у власних цілях.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент для війни проти України. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в розмові з журналістами.

"Однак це ставить під загрозу його власну безпеку, адже йдеться про виснаження стратегічного резерву", - зазначив він.

Умєров сказав, що КНДР вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту.

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"Йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями - приблизно з 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина. Ці підрозділи вже зазнали суттєвих втрат", - наголосив міністр.

За його словами, після підписання міждержавних договорів Росія намагається використати КНДР у власних цілях.

"Йдеться про так звані "військові гарантії" між державами, які передбачають взаємну допомогу у випадку війни. Але на практиці КНДР витрачає свій ресурс, а РФ не демонструє дзеркальних зобов’язань. Це викликає занепокоєння у самої Північної Кореї", - сказав Умєров.

За його словами, ймовірне подальше використання корейського контингенту може свідчити про нестачу мобілізаційного ресурсу в самій Росії.

Умєров додав, що, за даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР, що підтверджує високі втрати та обмежені можливості Кремля щодо формування нових боєздатних сил.

"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", - зазначив міністр оборони України.

Північна Корея і Росія - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея може перекинути додаткові війська до Росії для участі у війні проти України. За даними Reuters, це може статися в липні або серпні, заявили південнокорейські законодавці.

Зокрема у Національній розвідувальній службі країни вважають, що РФ може бути готова до широкомасштабного наступу на фронті в липні або серпні.

Також у Південній Кореї вважають, що нещодавній візит до Пхеньяну російського високопоставленого чиновника дає підставу на таку оцінку.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що КНДР може направити до Росії 25 тисяч працівників на заводи з виробництва дронів. Таким чином люди з КНДР будуть навчатися на підприємстві з виробництва БпЛА "Герань" в Єлабузі.

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