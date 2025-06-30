Присутні у залі плакали.

У Пхеньяні провели концерт на честь річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та КНДР.

Як передає Yonhap, на заході був присутній сам Кім Чен Ин, також у залі помітили міністра культури Росії Ольгу Любимову. На великому екрані транслювали фотографії північнокорейських солдатів поруч з російськими окупантами. На одному зі знімків був закривавлений блокнот з наступними рядками:

"Вирішальний момент нарешті настав. Давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, яку нам дарує наш улюблений Верховний Головнокомандувач".

Після цього присутнім показали фотографії з церемонії повернення останків військових КНДР з Курської області. На одному зі знімків Кім встановлює північнокорейський прапор над труною. Згідно з поширеним відео, присутні у залі плакали на цьому моменті.

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Участь військ КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, минулого літа Росія та Північна Корея уклали угоду про всебічне стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну підтримку у разі збройної агресії. У серпні цей договір було ратифіковано обома сторонами.

Вже у жовтні південнокорейська розвідка повідомила про направлення близько 3000 військових КНДР до Росії для участі у бойових діях проти України. Обидві сторони не підтверджували цієї інформації.

Іноземні підрозділи направили в Курську область, невдовзі вони вступили у бойові дії на боці Російської Федерації, намагаючись витиснути Збройні сили України з російської території.

Взимку українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів, які воювали в Курському регіоні. Обидва були поранені, але залишилися живими, після чого їх допитали слідчі української служби безпеки.

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