Північна Корея відправила додаткові війська у Росію, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на дані розвідки.
За оцінками розвідки, Північна Корея направила в Росію в січні та лютому понад 1000 військовослужбовців на додаток до приблизно 11 000 військовослужбовців, уже розміщених у країні для боротьби з українськими військами.
При цьому представник розвідки заявив, що Північна Корея готується до відправлення додаткових військ до Росії.
За даними розвідки, поки що незрозуміло, чи були перекинуті ці додаткові війська в Курську область Росії.
Війська КНДР у війні Росії в Україні
Раніше повідомлялося, що війська Північної Кореї знову з'явилися в Курській області Росії, застосовуючи нову тактику піхотинських атак і використовуючи унікальні мобільні ракетні установки "Булсае-4" для націлювання на українські транспортні засоби.
Раніше північнокорейські сили діяли переважно ротами по 100-200 осіб, однак зараз їхні атаки відбуваються меншими групами - взводами по 50 бійців. Це дає їм змогу уникати виявлення українськими безпілотниками та зменшувати втрати в разі ударів.
Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія, ймовірно, перекине ще близько 2-3 тисяч північнокорейських військових у Курську область.
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