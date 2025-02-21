Змінили тактику: ракетні системи КНДР вступили в бій на Курщині, - Forbes

Раніше північнокорейські сили діяли переважно ротами по 100-200 осіб, проте зараз їхні атаки відбуваються меншими групами – взводами по 50 бійців.

Війська Північної Кореї знову з’явилися в Курській області Росії, застосовуючи нову тактику піхотинських атак та використовуючи унікальні мобільні ракетні установки "Булсае-4" для націлювання на українські транспортні засоби, пише Forbes.

"Військовий контингент Корейської народної армії повернувся в зону проведення операцій", – повідомили в Українському центрі оборонних стратегій.

Раніше північнокорейські сили діяли переважно ротами по 100-200 осіб, проте зараз їхні атаки відбуваються меншими групами – взводами по 50 бійців. Це дозволяє їм уникати виявлення українськими безпілотниками та зменшувати втрати у разі ударів.

Відео дня

Українська 47-ма механізована бригада використала касетні снаряди для обстрілу російських і північнокорейських штурмових груп у Курську. Один такий снаряд розкидає до 88 суббоєприпасів, що можуть завдати значних втрат піхоті. Подібні снаряди вже зірвали кілька атак Північної Кореї, починаючи з грудня.

Згідно з Army TV, українські підрозділи, зокрема 47-ма механізована бригада, застосовують касетні боєприпаси проти великих скупчень противника, а після цього додають фугасний снаряд – "просто щоб не дати їм жодного шансу".

Касетні боєприпаси, разом із українськими безпілотниками, спричинили значні втрати серед північнокорейських військових. За оцінками, 11-й армійський корпус Пхеньяна чисельністю 12 000 осіб втратив третину особового складу перед тим, як тимчасово відступив наприкінці січня або на початку лютого.

Невідомо, чи направив Пхеньян підкріплення для компенсації цих втрат, але очевидно, що північнокорейський режим підтримує значний арсенал артилерії та ракетних систем у західній Росії та східній Україні.

Нещодавно український безпілотник зафіксував перше влучення в північнокорейську гаубицю M1989 поблизу Покровська, а російські джерела підтверджують присутність північнокорейських ракетних комплексів Bulsae-4 у Курську.

Ще в серпні українці вперше помітили шестиколісний восьмиракетний "Булсае-4" біля лінії фронту, а через чотири місяці знищили одну з таких установок. У відповідь вцілілі машини відкрили вогонь, нещодавно вразивши можливу українську бойову позицію та бронетехніку.

Проте навіть успішні удари "Булсае-4" не змінюють ситуацію на полі бою. Аналітики підрахували, що з серпня росіяни втратили близько 550 машин у Курській області, тоді як українці – близько 400.

Не варто очікувати, що північнокорейці припинять атаки. Тим часом загальна політична ситуація складається не на користь України.

Після невдалих спроб вимагати від України рідкісних мінералів на сотні мільярдів доларів президент США Дональд Трамп схиляється до того, щоб Київ поступився 20% територій, окупованих Росією.

Трамп навіть спробував перекласти відповідальність за війну на Україну. "Вам не слід було цього починати", - сказав він зі свого маєтку у Флориді, звертаючись до українських лідерів, які не починали війни.

Незважаючи на позицію Трампа, Україна продовжує боротьбу, отримуючи підтримку Європи. Ця рішучість помітна на фронті. "Я нічого не знаю про припинення вогню", - написав Крігсфоршер, український оператор безпілотника в Курській області. "Я нічого не знаю про переговори. Я знаю, що цього року війна не закінчиться. І я знаю, як ефективно знищити нашого ворога".

Курська операція - останні новини

Раніше офіцер розповів, як жителі Курщини насправді ставляться до українських військових. За його словами, вони прекрасно розуміють українську мову, адже, як з’ясувалося, в багатьох з них батько або мати є українцями, які свого часу переїхали в Курську область РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ хоче перекинути ще тисячі військових КНДР у Курську область. Він зазначив, що Росія це робить "точно не через хороше життя, у них втрати і вони щось просять".

Вас також можуть зацікавити новини: