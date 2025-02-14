Президент України заявив, що наші військові та розвідка "все це бачать".

Росія, ймовірно, перекине ще близько 2-3 тисяч північнокорейських військових у Курську область, заявив президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу перед Мюнхенською конференцією.

За його словами, Україна "не знає чітко" їхню кількість, але приблизно може порахувати, коли вони там є.

"А поки що ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - сказав Зеленський.

Інші заяви Володимира Зеленського в Німеччині

Раніше УНІАН повідомляв, що на Покровському напрямку, за словами президента України, покращилася ситуація для українських військовослужбовців. "Без якихось деталей. Але, я б так сказав, ми там упевненіші, ніж були", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави прокоментував і удар РФ по Чорнобильській АЕС. "Дрон ішов низько, а удар був по саркофагу, у день початку Мюнхенської конференції. Мені здається, це такий цікавий "привіт" від Путіна... Це говорить про те, що людина точно не хоче миру", - заявив президент.

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