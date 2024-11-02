Пхеньян сподівається, що його солдати отримають бойовий досвід для майбутніх конфліктів.

Наслідки долучення Північної Кореї до війни РФ проти України вийдуть далеко за межі фронту й матимуть довгостроковий вплив на стабільність Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті.

На їхню думку, росіяни залучать військових КНДР для підтримки свого наступу на полі бою, а також намагатимуться з їхньою допомогою компенсувати потреби у внутрішньому потенціалі формування Збройних сил РФ.

За словами аналітиків, керівництво Північної Кореї сподівається, що його солдати отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни і це можна буде використати у майбутніх конфліктах.

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"Зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - пояснює ISW.

Як додається, хоча КНДР категорично заперечує всі докази свого вступу у війну, Москва неодноразово наголошувала на начебто передбачуваній законності співпраці між двома країнами, ймовірно, щоб "налагодити відносини з Південною Кореєю та завадити Сеулу напряму надіслати пряму військову допомогу Україні".

"Більш чітке заперечення Північної Кореї може відображати бажання уникнути додаткових або посилених міжнародних санкцій проти Пхеньяна", - кажуть експерти.

Війна в Україні - залучення Північної Кореї

За оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових, з них близько 8 тисяч - у Курській області.

В Україні назвали імена трьох генералів КНДР, яких відправили як супроводжуючих до трьох тисяч військовослужбовців Корейської народної армії для надання допомоги Москві у війні проти України. Делегація України в Раді Безпеки ООН заявила, що три корейські генерали входять до загальної кількості 500 північнокорейських офіцерів, направлених до РФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що бойове зіткнення солдатів Північної Кореї з Силами оборони України - це питання днів. Водночас він обурився, що всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях.

Як зазначає he Washington Times з посиланням на думку досвідчених військових, Україна і Захід помилково принижують якість північнокорейських солдатів.

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