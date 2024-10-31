Президент України впевнений, що солдати з Північної Кореї загинуть, як тільки Росія їх застосує.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бойове зіткнення солдатів Північної Кореї з Силами оборони України - це питання днів. Про це він сказав в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

Глава держави сказав, що перші солдати з Північної Кореї вже знаходяться в Курській області РФ, але бойових зіткнень з Силами оборони України у них не було.

"Будуть. Це питання вже в днях, а не місяцях", - наголосив Зеленський.

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Президент України впевнений, що солдати з Північної Кореї загинуть, як тільки Росія їх застосує.

На його переконання, Росія спробує робити усе, щоби "гинуло більше північнокорейських військових, а значить вони їх будуть більше штовхати вперед, ніж росіян". Зеленський сказав:

"І тому, ми будемо з вами бачити ці жертви. Зрозуміло, що Путін мобілізації всередині своєї держави дуже боїться. Це б'є по його рейтингу, бо в середині держави мобілізацію не підтримує більшість людей. Вони можуть тільки кричати на українців з дивану, а воювати вони не дуже хочуть".

У зв'язку з цим, у такій ситуації Росія собі знайшла допомогу в КНДР.

Як додав Зеленський, Росія навіть не приховує, що залучає до війни солдат і офіцерів з Північної Кореї, і іноді навіть пишається тим, що КНДР є союзником.

Глава держави додав, що Північна Корея розпочала з того, що, за українськими даними, передала Росії 3,5 млн артилерійських снарядів, а Росія "цими усіма мільйона вбивала наших людей". Також КНДР передавала РФ ракети.

"А зараз ми вже говоримо про контингент, який буде воювати на сьогодні проти нас. На сьогодні, нам відомо вже про те, що 3 тисячі військових Північної Кореї знаходяться в підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч", - сказав Зеленський.

Окремо він сказав, що Росія домовляється з КНДР про постачання інженерних військ і великої кількості цивільних для того, щоб ті працювали на тих, чи інших військових заводах РФ.

Також президент додав, що ситуація з солдатами КНДР у складі російської загарбницької армії може бути такою, як це у 2014 році було з окупацією Криму, коли країни Заходу належно не реагували на захоплення українського півострова, і відсутність такої реакції призвело до повномаштабного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.

"Те саме з північнокорейським контингентом. Путін перевіряє реакцію Заходу. Путін перевіряє реакцію країн НАТО. Путін перевіряє реакцію і Південної Кореї. І я вважаю, що після цих віх реакцій Путін буде вирішувати і збільшувати контингент. Сьогодні він як сапер на мінному полі. Він перевіряє, а що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, що сьогодні так реакція, яка є - це нічого, це нуль... Тоді буде збільшена кількість військових Північної Кореї на нашій землі", - наголосив Зеленський.

Окремо він сказав, що психологічно 3 чи 10 тис солдат з КНДР не зможуть подіяти на Україну, бо такої кількості недостатньо. Зеленський додав:

"Чи буде це 3 тис, 10 тис або це буде 100 тис - буде залежати напряму саме від реакції на застосування північнокорейських військових Заходу на це. Якщо реакція буде слабка - буде більше. І тоді ми вже будемо з вами говорити не про психологічний вплив, а про реальний вплив".

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