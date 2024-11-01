Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям, - Зеленський

Зеленський розкритикував Захід за відсутність реакції на проведені КНДР випробування нової балістичної ракети, а також на відправлення північнокорейських військових до Росії для участі у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Очільник держави наголосив, що Україна могла б ударити превентивно по всіх майданчиках, на яких РФ накопичує солдатів з КНДР, якби була можливість бити достатньо далекобійно.

"Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість - бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям", - сказав він.

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За його словами, кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, - кожен мусить не просто спостерігати. Він додав:

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями".

Війська КНДР проти України - останні новини

США та інші країни НАТО повинні надати Україні можливість бити по об'єктах углиб Росії у відповідь на відправку військ КНДР на допомогу окупантам, заявив голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер. Також він також виступає за те, щоб "безпосередньо атакувати північнокорейські війська", якщо їх виявлять на території України.

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