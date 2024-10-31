Солдати КНДР проходять навчання на артилерії, дронах, їх готують до базових піхотних операцій, у тому числі риття окопів.

За оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових, з них близько 8 тисяч - у Курській області. Про це заявив на брифінгу держсекретар США Ентоні Блінкен, зазначивши, що солдати КНДР можуть взяти участь у бойових діях вже найближчими днями.

"За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями", - уточнив Блінкен.

Він зазначив, що солдати КНДР проходять навчання на артилерії, дронах, їх готують до базових піхотних операцій, у тому числі риття окопів. Це, за словами Блінкена, свідчить про те, що Росія планує використовувати їх в операціях на фронті.

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При цьому голова Держдепу США зауважив, що якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, "вони стануть законними військовими цілями".

Війська КНДР в Україні

Експерт Олександр Коваленко зазначав, що Курська область - не єдиний напрямок, який Росія може посилити військовими КНДР. Так, він вважає, що цілком логічним було б застосування північнокорейських військових на Покровсько-Курахівському напрямку, де Росія використовує велику кількість піхоти. Також вони можуть з'явитися у Запорізькій області, щоб вирішити питання з Роботинським виступом.

Президент україни Володимир Зеленський повідомляв, що бойове зіткнення солдатів Північної Кореї з Силами оборони України - це питання днів.

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