Керівник Чечні Рамзан Кадиров прислав свого племінника Хасана Ібрагімова на тимчасово окуповану територію півдня України. Кадиров таким чином хоче поширити свій вплив, а також долучитися до пограбування регіону.
Як зазначає мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, в Запорізьку область прибули нові гауляйтери.
"Починають приїжджати нові гауляйтери. Цього тижня приїхав новий гастролер, який є племінником Рамзана Кадирова", - заявив Федоров.
За словами міського голови Мелітополя, Хасан був у Чечні міністром аграрної політики. На думку Федорова, Ібрагімов прибув, щоб допомогти вкрасти українське зерно. Хасан за дорученням Кадирова буде тримати в страху місцеве населення, а також контролюватиме, щоб "гроші надходили у правильний карман".
Нещодавно СБУ оголосила Кадирова в розшук.
Ситуація в Запорізькій області: головне
Полковник СБУ зазначав, що Запорізький напрямок є перспективним і для ЗСУ, і для російських загарбників.
На цій ділянці фронту окупанти несуть величезні втрати. Повідомлялося про знищення семи військових угрупувань росіян.