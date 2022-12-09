На думку Івана Федорова, Хасан Ібрагімов прибув, щоб допомогти вкрасти українське зерно.

Керівник Чечні Рамзан Кадиров прислав свого племінника Хасана Ібрагімова на тимчасово окуповану територію півдня України. Кадиров таким чином хоче поширити свій вплив, а також долучитися до пограбування регіону.

Як зазначає мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, в Запорізьку область прибули нові гауляйтери.

"Починають приїжджати нові гауляйтери. Цього тижня приїхав новий гастролер, який є племінником Рамзана Кадирова", - заявив Федоров.

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За словами міського голови Мелітополя, Хасан був у Чечні міністром аграрної політики. На думку Федорова, Ібрагімов прибув, щоб допомогти вкрасти українське зерно. Хасан за дорученням Кадирова буде тримати в страху місцеве населення, а також контролюватиме, щоб "гроші надходили у правильний карман".

Нещодавно СБУ оголосила Кадирова в розшук.

Ситуація в Запорізькій області: головне

Полковник СБУ зазначав, що Запорізький напрямок є перспективним і для ЗСУ, і для російських загарбників.

На цій ділянці фронту окупанти несуть величезні втрати. Повідомлялося про знищення семи військових угрупувань росіян.

Рашисти звозять поранених солдат в Мелітополь.