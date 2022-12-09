За цей час було ліквідовано і склади боєприпасів, і штаби окупантів.

На території тимчасово окупованої Запорізької області на цьому тижні Збройні сили України ліквідували близько семи військових угрупувань окупантів, на минулому - двадцять.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Повноцінне спокійне життя рашистів закінчилось кілька тижнів тому. Якщо на минулому тижні, навіть за офіційними даними ЗСУ, було щонайменше 20 ліквідованих військових угрупувань, то на цьому тижні вже можна констатувати той факт, що їх щонайменше сім ліквідованих військових формувань рашистів на території тимчасово окупованої Запорізької області", - розповів він.

Відео дня

За його словами, за цей час було ліквідовано і склади боєприпасів, і штаби, як в Мелітополі, так і в Енергодарі, Токмаку та інших розташованих поруч населених пунктах.

"Вчора було неспокійно і в самому Мелітополі. Щонайменше з двох боків були вибухи, як із напрямку Вознесенки та Семенівки, так і з напрямку нашого вже славетного військового аеродрому, де рашисти не полишають надію, що вони можуть розмістити там свої гвинтокрили чи ще щось. Зараз точно говорити про наслідки ми не можемо, але точно бачимо, що рашистів там вже немає і деякі вже ніколи не з'являться", - сказав Федоров.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 7 грудня в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Вас також можуть зацікавити новини: