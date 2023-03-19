Президент РФ як організатор убивств тисяч маріупольців приїхав "милуватися" руїнами міста.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував візит підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Маріуполя.

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав Подоляк у мікроблозі Twitter.

Путін їздив у Маріуполь: що відомо

Сьогодні, 19 березня, Кремль раптово заявив, що Путін нібито вперше нібито відвідав Маріуполь. За версією пропагандистів, диктатор побував у житловому комплексі "Невський", який побудували росіяни, поговорив з "жителями" і навіть "сходив у гості" до однієї сім'ї "за її запрошенням".

Відео дня

При цьому Кремль не показав жодного фото та відео із чіткими доказами того, що Путін дійсно був у місті. Згодом пропагандисти показали дивне відео з Маріуполя. Втім, Путіна на кадрах не впізнати.

Для диктатора влаштували шоу з масовкою під час нібито його візиту в Маріуполь. Пропагандисти зібрати кілька людей, яких видали за місцевих жителів. Вони прославляли "царя" і дякували "за побєду"

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