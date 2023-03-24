На запитання щодо безпеки Путіна його прес-секретар відповів, що "ніхто не посивів".

Російський диктатор Володимир Путін нібито їздив у зруйнований окупантами Маріуполь для того, аби переконатися у його відновленні.

"Розвиток, відновлення нових територій, звичайно, це та тема, яка цілодобово перебуває під контролем президента, тому він вирішив особисто все подивитися на місці", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі роспропагандистам.

У Пєскова також запитали, чи не турбувалися у Кремлі про безпеку диктатора під час цього візиту. Він відповів: "Ніхто не посивів".

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Путін їздив у Маріуполь: що відомо

19 березня в Кремлі раптово заявили, що Володимир Путін нібито прибув до тимчасово окупованого Маріуполя. Російські пропагандисти оприлюднили ролик, на якому Путін нібито оглядає один з житлових комплексів, спілкується з місцевими жителями, а також "йде в гості".

Радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи цю поїздку, заявив, що "злочинця завжди тягне на місце злочину". Своєю чергою представник ГУР Міноборони Андрій Юсов не виключає, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна.

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