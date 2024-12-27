Силам оборони України вдалося полонити декількох військовослужбовців КНДР, однак вони загинули внаслідок отриманих на полі бою поранень.
Про це під час засідання Ставки доповів Головком Олександр Сирський, повідомив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Тривають бої на Донецьких напрямках, на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині, а також в Курській області.
За словами президента, окупанти зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні солдатів КНДР та роблять все, щоб ті не потрапили у полон:
"Їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури".
Президент зазначив, що Китай, якщо він щирий у своїх заявах про недопустимість розширення війни, може повпливати на Пхеньян.
Полонені КНДР
Днями у мережі опублікували знімок полоненого військовослужбовця. Повідомлялося, що це перший солдат КНДР, якого вдалося захопити.
Сьогодні ЗМІ повідомили, що він пробув в полоні один день та помер від загострення бойових ран.