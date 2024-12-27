Він вважає, що Пекін здатний вплинути на Пхеньян.

Силам оборони України вдалося полонити декількох військовослужбовців КНДР, однак вони загинули внаслідок отриманих на полі бою поранень.

Про це під час засідання Ставки доповів Головком Олександр Сирський, повідомив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Тривають бої на Донецьких напрямках, на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині, а також в Курській області.

За словами президента, окупанти зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні солдатів КНДР та роблять все, щоб ті не потрапили у полон:

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"Їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури".

Президент зазначив, що Китай, якщо він щирий у своїх заявах про недопустимість розширення війни, може повпливати на Пхеньян.

Полонені КНДР

Днями у мережі опублікували знімок полоненого військовослужбовця. Повідомлялося, що це перший солдат КНДР, якого вдалося захопити.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що він пробув в полоні один день та помер від загострення бойових ран.

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