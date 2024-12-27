Цей солдат стане першим випадком поповнення "обмінного фонду" української армії північнокорейськими військовими.

Українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на південнокорейську розвідку.

Інформація про полоненого північнокорейця з'явилася раніше у мережі. 27 грудня Національна розвідувальна служба Республіки Корея підтвердила цей факт.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і маємо намір ретельно вивчити подальший розвиток ситуації", - йдеться у заяві.

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Вчора, 26 грудня, низка українських Telegram-каналів та ЗМІ опублікували інформація про те, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили першого північнокорейського солдата під час бойових дій в Курській області.

Солдат дістав поранення перед тим, як потрапив у полон. У мережі показали його фото. Північнокореєць потрапив у полон внаслідок успішної операції ССО. Також українці захопили трофеї, включно з бронетранспортером із протикумулятивним захистом.

Цей солдат стане першим випадком поповнення "обмінного фонду" української армії північнокорейськими військовими.

Солдати КНДР на війні

Як повідомляв УНІАН, раніше Сили спецоперацій розшифрували щоденник бійця з Північної Кореї, якого ліквідували на Курщині.

Рядовий Гьонг Хонг Джонг описав тактику збиття українських дронів та укриття від артилерії. Вона полягає у тому, щоб один з солдатів був приманкою для безпілотника, а інші намагалися його уразити.

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