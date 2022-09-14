За добу українські захисники усунули 350 супротивників.

З моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували 53 650 російських окупантів. За минулу добу статистика збільшилася на 350 противників. Разом з цим ЗСУ підірвали понад 60 одиниць техніки.

Оновленою статистикою втрат Росії поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 14 вересня

особового складу — близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;

танків — 2180 (+5);

бойових броньованих машин — 4665 (+3);

артилерійських систем — 1290 (+11);

РСЗВ — 311 (+0);

засобів ППО — 167 (+2);

літаків — 246 (+2);

гелікоптерів — 215 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 908 (+4);

крилатих ракет — 233 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3501 (+32);

спеціальної техніки — 120 (+3).

Всі дані уточнюються у зв'язку з високою інтенсивністю битв. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Харківському напрямках.

Відео дня

Нагадаємо, з кінця серпня добова кількість ліквідованих ворогів і знищеної техніки сильно зросла. ЗСУ в середньому усували 450 окупантів щодня. Це пов'язано з контрнаступом, який триває в Харківській і Херсонській областях.

За даними Міністерства оборони, українські захисники в рамках атакуючих дій звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території держави. А організацію контрнаступу похвалили у Пентагоні і президент США Джо Байден.

Тим часом Кремль вперше визнав поразку у війні, коли війська РФ масово тікали від ЗСУ на Харківщині. Однак російська пропаганда вже намагається виправдати Путіна.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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