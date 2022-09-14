З моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували 53 650 російських окупантів. За минулу добу статистика збільшилася на 350 противників. Разом з цим ЗСУ підірвали понад 60 одиниць техніки.
Оновленою статистикою втрат Росії поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 14 вересня
- особового складу — близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано;
- танків — 2180 (+5);
- бойових броньованих машин — 4665 (+3);
- артилерійських систем — 1290 (+11);
- РСЗВ — 311 (+0);
- засобів ППО — 167 (+2);
- літаків — 246 (+2);
- гелікоптерів — 215 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 908 (+4);
- крилатих ракет — 233 (+0);
- кораблів/катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3501 (+32);
- спеціальної техніки — 120 (+3).
Всі дані уточнюються у зв'язку з високою інтенсивністю битв. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Харківському напрямках.
Нагадаємо, з кінця серпня добова кількість ліквідованих ворогів і знищеної техніки сильно зросла. ЗСУ в середньому усували 450 окупантів щодня. Це пов'язано з контрнаступом, який триває в Харківській і Херсонській областях.
За даними Міністерства оборони, українські захисники в рамках атакуючих дій звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території держави. А організацію контрнаступу похвалили у Пентагоні і президент США Джо Байден.
Тим часом Кремль вперше визнав поразку у війні, коли війська РФ масово тікали від ЗСУ на Харківщині. Однак російська пропаганда вже намагається виправдати Путіна.
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