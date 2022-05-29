Таким чином, разом із 12 PzH 2000 (від Німеччини та Нідерландів) Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

Республіка Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Мова йде про три батареї – 18 одиниць самохідних 155 мм гаубиць. Польська армія вже підготувала 100 українських військовослужбовців для експлуатації цієї зброї.

Таким чином, разом із 12 PzH 2000 (від Німеччини та Нідерландів) Україна матиме вже 30 гусеничних 155-мм САУ.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Компанія отримала контракт від Міністерства оборони Республіки Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок.

Нагадаємо, що Польща вирішила придбати близько 500 американських ракетних систем залпового вогню HIMARS. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що із США прямує важке озброєння для ЗСУ.

Бійці ЗСУ пройдуть навчання у Великій Британії під інструктаж військових Нової Зеландії.

Вас також можуть зацікавити новини: