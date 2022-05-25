Моравецький зазначив, що є кілька країн, які мають проблеми з дуже швидким відходом від російської нафти.

Польща запропонувала ввести додаткове мито для країн, які продовжать купувати нафту у Росії після відмови інших держав від таких поставок.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polsat News.

"Якщо хтось буде імпортувати нафту з Росії довше і дешевше, тому що Росія хоче продати цю нафту за всяку ціну, це не принесе користі тим країнам і тим підприємцям, які швидше відмовляться від нафти", - заявив він.

Моравецький зазначив, що є кілька країн, які мають проблеми з дуже швидким відходом від російської нафти. За його словами, угорці в цьому питанні "на передньому плані". Глава уряду звернувся до уряду Віктора Орбана з проханням якнайшвидше відмовитися від російського газу.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, аби усунути занепокоєння Угорщини і зрештою запровадити нафтове ембарго проти РФ.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано. Він передбачає зокрема ембарго на російську нафту. Рішення блокує Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.

Запровадження санкцій ЄС потребує схвалення всіх його 27 країн-членів. Наразі уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокує його, посилаючись на велику залежність від російської нафти. Ембарго буде рівносильне "ядерній бомбі, скинутій на угорську економіку", заявляв Орбан.

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