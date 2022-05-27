Важке озброєння на першому місці в порядку денному України.

До України прямує більше важкої зброї із Сполучених Штатів Америки.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter за підсумками розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, й до нас воно наближається ще більше. Україна і США працюють тісно, щоб постачати наш продовольчий експорт всупереч необачній блокаді Росії" - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2" союзники зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки й боєприпаси.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ пройдуть навчання у Великій Британії під інструктаж військових Нової Зеландії.

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