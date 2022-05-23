Інструктори будуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мусять підготувати 230 українських воїнів.

Тридцять військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони вчитимуть артилеристів ЗСУ користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети", - сказала прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.

Інструктори будуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мусять підготувати 230 українських воїнів. Командувач сил оборони маршал авіації Кевін Шорт заявив, що кожному екіпажу буде потрібно тиждень на оволодіння технікою.

"Направлення військ для навчання українських солдатів є продовженням пропорційної відповіді Нової Зеландії на вторгнення Росії", - сказав речник міністерства закордонних справ Джеррі Браунлі.

Раніше УНІАН повідомляв, що бійці ЗСУ проходять навчання на словацьких САУ.

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