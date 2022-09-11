Російське командування кинуло окупантів на штурм, оскільки ЗС РФ "терміново потрібна хоч якась перемога".

Бійці російського спецпризначення "Ахмат" і 19-го загону "БАРС" пішли на штурм одного з населених пунктів Донецької області, але їх досить успішно накрили вогнем ЗСУ.

Про це пише журналіст Роман Цимбалюк.

Російське командування кинуло окупантів на штурм, бо ЗС РФ "терміново потрібна хоч якась перемога".

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У зв'язку з цим віддали наказ щодо активізації наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.

"9 вересня зведені підрозділи полку спеціального призначення "Ахмат" і 19-го загону "БАРС" спробували зайняти один з населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України і зазнали втрат", - розповів журналіст

Більше десятка ліквідованих, стільки ж поранених.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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