Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування.

Російське керівництво у відповідь на нові поразки на фронті знову змінило командування західного угрупування ЗС РФ.

Про це повідомляє ГУР.

"Керівний склад західного угруповання ЗС РФ відсторонено від командування. Причина такого рішення – нищівні поразки, отримані у результаті наступу українських Сил Оборони", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Командувати західним угрупуванням поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом.

Оперативний склад "Центра" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

"На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - інформують розвідники.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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