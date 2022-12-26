Росіяни здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль масових запусків дронів-камікадзе.

Повітряні сили Збройних сил України готові до наступного масованого ракетного удару росіян.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначив, що до цього готуються всі Сили оборони.

"Звичайно, ми готові. Готуємося до удару одразу після удару минулого. Всі Сили оборони, не лише Повітряні сили, а всі, хто захищає повітряний простір, одразу після удару перезаряджають свої ракети, хтось інші заходи проводить. Всі Сили оборони очікують, готуються, посилюються. Надходить певна додаткова допомога", - сказав Ігнат.

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Масовані ракетні атаки росіян

Як повідомляв УНІАН, росіяни з початку жовтня здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і декілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України. В "Укренерго" зазначили, що окупанти завдали тисячі ударів по енергосистемі України, але вона знову й знову відновлює роботу, світло повертається в будинки громадян. Утім, в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація у центральному регіоні та столиці.

Найчастіше окупанти намагаються влучити у високовольтні трансформаторні підстанції, щоб відрізати об'єкти генерації електроенергії від споживачів. При цьому трансформатори є унікальним обладнанням, яке виготовляється поштучно протягом 6-8 місяців.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, у Росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні, після чого вони в принципі закінчаться. Він відзначив, що РФ уже зменшила інтенсивність таких терористичних обстрілів.

Таку ж думку висловив нещодавно і секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, в арсеналі росіян більш-менш достатньо ракет С-300, але запасів ракет лишилося на 2-3 атаки, після чого вони вичерпуються, що неприпустимо для військових.

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