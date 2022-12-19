Водночас у росіян все ще достатньо ракет С-300.

У росіян лишилось запасів ракет на 2-3 атаки. Після цього запаси вичерпуються, а це неприпустимо для військових.

Як заявив в інтерв'ю УП секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, окупанти мають залишити хоч якийсь запас ракет.

"Якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири нашкребуть. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що є неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони мають хоч якийсь запас залишити", - сказав Данілов.

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За його словами, межу по нормативах використання ракет РФ пройшла вже доволі давно. Втім, в арсеналі росіян більш-менш достатньо ракет С-300, але іранські дрони-камікадзе вже не приносять користі, оскільки українські військові навчились їх збивати.

"У них є "Шахеди", але хочу зауважити, що ми навчилися з ними боротися. Якщо немає якихось форс-мажорів, то нещодавно був випадок, коли ми всі 100%, які вони направляли, збили", - підкреслив він.

Війна в Україні: скільки ракет залишилося у Росії

Експерти та чиновники кіьлька разів запевняли, що у Росії закінчуються запаси ракет. Втім, масовані ракетні атаки РФ тривають. 5 грудня Росія вдарила по Україні ракетами Х-101, Х-555, "Калібр", Х-22, Х-59, Х-31П.

16 грудня 2022 року Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Всього було запущено 76 ракет, 60 з яких знищила українська ППО.

Запаси високоточних ракет у Росії впали до критичного рівня за багатьма показниками, однак окупанти мають ще багато ракет С-300. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Військовий експерт Олександр Коваленко, своєю чергою, детально розповів, які ракети ще можуть виробляти в Росії, а які – ні.

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