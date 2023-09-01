За словами Буданова, в результаті атаки два літаки були знищені і два серйозно пошкоджені.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що удар по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено кілька літаків Іл-76, було завдано з території Росії. Про це він сказав виданню The War Zone.

Відзначається, що у верхній частині літака розташовані паливні баки вантажних літаків і важлива частина лонжерона крила, які і стали метою атаки дронів. За словами Буданова, в результаті "два літаки були знищені і два серйозно пошкоджені".

"Ми працюємо з території Росії", - сказав Буданов, проте не уточнив, чи була атака здійснена співробітниками ГУР, чи російськими партизанами. Він також відмовився повідомити, які дрони і в якій кількості використовувалися.

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Крім того, видання продемонструвало знімок екрану з інфрачервоної камери одного з дронів, використаних в атаці.

"На знімку, наданому джерелом ГУР, видно безпосередній результат одного з ударів: він потрапив в те ж місце, де два літаки отримали пошкодження. Пальне на борту, можливо, було причиною того, що два інших повністю згоріли, але ми можемо припустити, що метою була та ж сама критична область", - зазначає видання.

The War Zone припускає, що швидше за все, бомби "були скинуті з дрона під місцевим диспетчерським контролем, якщо тільки джерело зображення не виступало в якості наглядового дрона для реєстрації удару, що здається малоймовірним". Зазначається, що це відповідає коментарям Буданова про те, що це був удар, нанесений з території Росії, ймовірно, дуже близько до бази, а не з використанням автономних дронів дальньої дії.

Буданов зазначив, що що ГУР спеціально націлилося на ці літаки, оскільки вони "знаходяться в робочому стані і використовуються для "перевезення військових вантажів і десантників з ВДВ". Передбачається, що на базі знаходилися близько 20 Іл-76 і якщо вірні твердження про те, що чотири транспорту були пошкоджені, "це становить значну частину місцевого флоту".

Крім того, зазначає видання, ще однією можливою причиною нападу на цю базу було те, що її оборона була не такою надійною, як на базах російських бомбардувальників, що піддавалися неодноразовим атакам.

Удар по Пскову - що відомо

У ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи.. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

В українській розвідці повідомили, що на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження. За словами аналітиків ISW, це вдалося тому, що Росія зосередила свою ППО на прикритті Москви.

Згідно з опублікованими супутниковими знімками, швидше за все дронами намагалися влучити в паливні баки літаків.

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